Spirit meldet mehr Passagiere

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 2016 2,025 Millionen Fluggäste, das waren 19,7 Prozent mehr als im Juli 2015.

Der Ultra Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 18,4 Prozent auf 1,992 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 17,1 Prozent auf 2,218 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um einen weiteren Prozentpunkt auf 89,8 Prozent verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 12,619 Millionen Passagiere, das waren 23,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.