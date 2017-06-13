Spirit meldet Maizahlen

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2017 insgesamt 2,073 Millionen Fluggäste, das waren 6,2 Prozent mehr als im Mai 2016.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 6,6 Prozent auf 2,056 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um neun Prozent auf 2,412 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 85,3 Prozent.

In den ersten fünf Monaten flogen mit Spirit Airlines 9,621 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,7 Prozent.

Spirit Airlines wurde 1980 gegründet und ist in Florida zu Hause. Die Ultra Low Cost Airline betreibt momentan 103 Flugzeuge aus der A320 Familie.