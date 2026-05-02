Spirit Airlines stellt Flugbetrieb ein

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Spirit Airlines hat heute mit Bedauern bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit sofortiger Wirkung die geordnete Betriebseinstellung eingeleitet hat, alle Flüge wurden gestrichen.

Alle Spirit-Flüge wurden heute, den 2. Mai 2026, gestrichen, und Spirit-Gäste werden gebeten, nicht zum Flughafen zu kommen. Die Betriebseinstellung folgt auf die umfassenden Bemühungen des Unternehmens, das Geschäft zu restrukturieren und Transaktionen zur Stärkung der Finanzlage von Spirit und zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft durchzuführen. Trotz der Bemühungen des Unternehmens haben der jüngste deutliche Anstieg der Ölpreise und andere Belastungen für das Geschäft die Finanzprognose von Spirit leider erheblich beeinträchtigt. Da dem Unternehmen keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung stehen, blieb Spirit keine andere Wahl, als diese Betriebseinstellung einzuleiten.

Seit mehr als 30 Jahren spielt Spirit Airlines eine Vorreiterrolle dabei, Reisen zugänglicher zu machen und Menschen zusammenzubringen, während gleichzeitig die Bezahlbarkeit in der gesamten Branche gefördert wird,

sagte Dave Davis, Präsident und CEO von Spirit.

Im März 2026 erzielten wir mit unseren Anleihegläubigern eine Einigung über einen Restrukturierungsplan, der uns den Fortbestand unseres Unternehmens ermöglicht hätte. Der plötzliche und anhaltende Anstieg der Treibstoffpreise in den letzten Wochen ließ uns jedoch letztlich keine andere Wahl, als die geordnete Abwicklung des Unternehmens einzuleiten. Die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderte zusätzliche Liquidität in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar, über die Spirit schlichtweg nicht verfügt und die sie auch nicht beschaffen konnte. Dies ist zutiefst enttäuschend und nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht hätten. Ich möchte der Regierung, insbesondere Minister Howard Lutnick und dem US-Handelsministerium, für ihre außerordentlichen Bemühungen danken, Arbeitsplätze und den Service im ganzen Land zu erhalten, sowie dem US-Verkehrsministerium für seine Unterstützung, die Beeinträchtigungen für unsere Gäste in den kommenden Tagen und Wochen so gering wie möglich zu halten,

fuhr Davis fort.

Viele Beteiligte haben Spirit während unserer Umstrukturierung tatkräftig unterstützt. Wir danken unseren Gewerkschaftspartnern, Flugzeugleasinggesellschaften, weiteren Geschäftspartnern und unseren Finanzpartnern, darunter Citadel, Cyrus Capital und Ares Management Corp., für die Zusammenarbeit an konkreten Lösungen zur Umstrukturierung unseres Unternehmens. Vor allem aber danken wir unserem unermüdlichen Spirit-Team für seinen enormen Einsatz während der Umstrukturierung,

fügte Davis hinzu.

Sie haben der Öffentlichkeit stets eine sichere, erschwingliche und preisgekrönte Reisemöglichkeit geboten.

Spirit erstattet automatisch alle Flüge, die über Spirit mit Kredit- oder Debitkarte gebucht wurden, auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurück. Gäste, die ihre Flüge über ein Reisebüro gebucht haben, wenden sich bitte direkt an dieses, um eine Rückerstattung zu beantragen. Die Entschädigung für Gäste, die Flüge auf anderem Wege gebucht haben, beispielsweise mit einem Gutschein, Guthaben oder Free Spirit-Punkten, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Insolvenzverfahrens festgelegt.

Weitere Informationen zum Abwicklungsprozess von Spirit finden Sie unter https://spiritrestructuring.com.