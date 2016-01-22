Spirit Airlines meldet starkes Wachstum

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Dezember 2015 1,621 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht diese einem Wachstum von 23,9 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 26 Prozent auf 1,658 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 30,3 Prozent auf 1,991 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Spirit Airlines 17,921 Millionen Passagiere, das waren gut fünfundzwanzig Prozent mehr als im Vorjahr.