Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Dezember 2011 konnte Spirit Airlines gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 8,6 Prozentpunkte.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Dezember 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 8,6 Prozentpunkte auf 686 Millionen Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,5 Prozentpunkte auf 829 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Dezember 2011 748.030 Fluggäste, das waren 16,3 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2010. Im 2011 konnte Spirit 8,517 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 22,5 Prozent.