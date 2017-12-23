Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im November 2017 konnte Spirit Airlines erneut kräftig zulegen, verglichen mit dem Vorjahresnovember stieg die Nachfrage um gut siebzehn Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 17,3 Prozent auf 2,075 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 17,1 Prozent auf 2,550 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat November 1,994 Millionen Fluggäste, das waren 13,2 Prozent mehr als im November 2016.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 22,130 Millionen Passagiere, das waren zwölf Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.