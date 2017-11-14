Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Oktober 2017 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut einundzwanzig Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 21,6 Prozent auf 2,102 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 21,2 Prozent auf 2,527 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte und erreichte 83,2 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 2,054 Millionen Fluggäste, das waren 18,6 Prozent mehr als im Oktober 2016.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 20,387 Millionen Passagiere, das waren 13,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.