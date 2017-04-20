Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im März 2017 konnte Spirit Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut elf Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 11,6 Prozent auf 2,057 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 15,1 Prozent auf 2,397 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat März 2,051 Millionen Fluggäste, das waren 12,3 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Im ersten Quartal 2017 flogen mit Spirit Airlines 5,570 Millionen Passagiere, das waren 11,7 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.