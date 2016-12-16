Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im November 2016 konnte Spirit Airlines erneut kräftig zulegen, verglichen mit dem Vorjahresnovember stieg die Nachfrage um gut fünfzehn Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 15,5 Prozent auf 1,769 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 16,4 Prozent auf 2,177 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat November 1,761 Millionen Fluggäste, das waren 13,1 Prozent mehr als im November 2015.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 19,760 Millionen Passagiere, das waren 21,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.