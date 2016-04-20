Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im März 2016 konnte Spirit Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut fünfundzwanzig Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 25,1 Prozent auf 1,844 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 24,5 Prozent auf 2,082 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 88,5 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat März 1,826 Millionen Fluggäste, das waren 24,1 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Im ersten Quartal 2016 flogen mit Spirit Airlines 4,988 Millionen Passagiere, das waren 25,3 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.