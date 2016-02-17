Spirit Airlines meldet mehr Verkehr
Im Januar 2016 konnte Spirit Airlines erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um mehr als fünfundzwanzigzwanzig Prozent.
Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 25,8 Prozent auf 1,660 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 26,8 Prozent auf 2,031 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Januar 1,619 Millionen Fluggäste, das waren 24,7 Prozent mehr als im Januar 2015.
Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Spirit Airlines 17,921 Millionen Passagiere, das waren gut fünfundzwanzig Prozent mehr als im Vorjahr.