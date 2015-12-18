Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im November 2015 konnte Spirit Airlines erneut kräftig zulegen, verglichen mit dem Vorjahresnovember stieg die Nachfrage um gut siebenundzwanzig Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 27,8 Prozent auf 1,531 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 28,2 Prozent auf 1,871 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat November 1,508 Millionen Fluggäste, das waren 26,1 Prozent mehr als im November 2014.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 16,300 Millionen Passagiere, das waren gut fünfundzwanzig Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.