Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Oktober 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 29 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 29 Prozent auf 1,539 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 33,2 Prozent auf 1,844 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,7 Prozentpunkte und erreichte 83,5 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 1,522 Millionen Fluggäste, das waren 26,3 Prozent mehr als im Oktober 2014.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 14,793 Millionen Passagiere, das waren 25,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.