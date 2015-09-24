Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im August 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut 26 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 26,7 Prozent auf 1,637 Milliarden Sitzplatzmeilen Das Angebot wurde dabei um 31,7 Prozent auf 1,899 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,4 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat August 1,648 Millionen Fluggäste, das waren 22,9 Prozent mehr als im August 2014.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 11,834 Millionen Passagiere, das waren 24,9 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.