Spirit Airlines meldet mehr Verkehr
Im November 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 15,7 Prozent.
Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 15,7 Prozent auf 1,198 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 17,9 Prozent auf 1,459 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat November 1,196 Millionen Fluggäste, das waren 15,6 Prozent mehr als im November 2013.
In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 12,985 Millionen Passagiere, das waren 14,9 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.