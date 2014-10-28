Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im September 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 13,5 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 13,5 Prozent auf 1,090 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um achtzehn Prozent auf 1,338 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,2 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat September 1,109 Millionen Fluggäste, das waren vierzehn Prozent mehr als im September 2013. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 10,452 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 18,3 Prozent.