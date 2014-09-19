Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im August 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 14,4 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 14,4 Prozent auf 1,292 Milliarden Sitzplatzmeilen Das Angebot wurde dabei um 15,8 Prozent auf 1,442 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 89,6 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat August 1,341 Millionen Fluggäste, das waren 12,2 Prozent mehr als im August 2013. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 9,475 Millionen Passagiere, das waren 14,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.