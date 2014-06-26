Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Mai 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 18,7 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 18,7 Prozent auf 1,189 Milliarden Sitzplatzmeilen Das Angebot wurde dabei um 18,3 Prozent auf 1,364 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 87,2 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 1,216 Millionen Fluggäste, das waren 14,7 Prozent mehr als im Mai 2013.

Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Spirit Airlines 12,413 Millionen Passagiere, das waren 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr.