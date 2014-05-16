Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im April 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 23,8 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 23,8 Prozent auf 1,113 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 17,9 Prozent auf 1,297 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 4,2 Prozentpunkte auf solide 85,8 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat April 1,129 Millionen Fluggäste, das waren 16,7 Prozent mehr als im April 2013. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Spirit Airlines 12,413 Millionen Passagiere, das waren 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr.