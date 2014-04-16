Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im März 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 19,6 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 19,6 Prozent auf 1,182 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 18,1 Prozent auf 1,329 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf sehr gute 89,0 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat März 1,184 Millionen Fluggäste, das waren 14 Prozent mehr als im März 2013.

Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Spirit Airlines 12,413 Millionen Passagiere, das waren 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr.