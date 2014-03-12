Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Februar 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 25,5 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 25,5 Prozent auf 1,010 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 21,3 Prozent auf 1,172 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf solide 86,2 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Februar 999.861 Fluggäste, das waren 19,2 Prozent mehr als im Februar 2013.

Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Spirit Airlines 12,413 Millionen Passagiere, das waren 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr.