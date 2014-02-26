Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Januar 2014 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 26,3 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 26,3 Prozent auf 1,097 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 23,9 Prozent auf 1,283 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 85,5 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Januar 1,080 Millionen Fluggäste, das waren 21,2 Prozent mehr als im Januar 2013.

Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Spirit Airlines 12,413 Millionen Passagiere, das waren 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr.