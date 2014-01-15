Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Dezember 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 24,8 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 24,8 Prozent auf 1,118 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 20,3 Prozent auf 1,272 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,2 Prozentpunkte auf 87,9 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Dezember 1,111 Millionen Fluggäste, das waren 20,3 Prozent mehr als im Dezember 2012. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Spirit Airlines 12,413 Millionen Passagiere, das waren 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr.