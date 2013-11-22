Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Oktober 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 28,1 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 28,6 Prozent auf 1,014 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 28,6 Prozent auf 1,165 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 87,0 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 1,015 Millionen Fluggäste, das waren 9,1 Prozent mehr als im Oktober 2012. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 10,268 Millionen Passagiere, das waren 19,0 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.