Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im September 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 28,8 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 28,8 Prozent auf 961 Millionen Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 24,9 Prozent auf 1,133 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat September 973.248 Fluggäste, das waren 18,3 Prozent mehr als im September 2012.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 9,253 Millionen Passagiere, das waren 19,0 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.