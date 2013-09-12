Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im August 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 28,0 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 28,0 Prozent auf 1,129 Milliarden Sitzplatzmeilen Das Angebot wurde dabei um 22,1 Prozent auf 1,245 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 4,2 Prozentpunkte auf 90,7 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat August 1,195 Millionen Fluggäste, das waren 22,8 Prozent mehr als im August 2012. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 8,279 Millionen Passagiere, das waren 19,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.