Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Juli 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 24,6 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 24,6 Prozent auf 1,151 Milliarden Sitzplatzmeilen Das Angebot wurde dabei um 20,5 Prozent auf 1,258 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 91,4 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 1,206 Millionen Fluggäste, das waren 18,5 Prozent mehr als im Juli 2012. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 7,085 Millionen Passagiere, das waren 20,8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.