Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Juni 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 25,2 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 25,2 Prozent auf 1,030 Milliarden Sitzplatzmeilen Das Angebot wurde dabei um zweiundzwanzig Prozent auf 1,165 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 88,3 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 1,082 Millionen Fluggäste, das waren 18,5 Prozent mehr als im Juni 2012.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 5,878 Millionen Passagiere, das waren 18,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2012. Im Berichtsjahr 2012 konnte Spirit Airlines 10,422 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entsprach einem Wachstum von 22,4 Prozent.