Spirit Airlines meldet mehr Verkehr

Im Mai 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 28,5 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 28,5 Prozent auf 1,002 Milliarden Sitzplatzmeilen Das Angebot wurde dabei um 24,7 Prozent auf 1,154 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 86,9 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 1,061 Millionen Fluggäste, das waren 24,4 Prozent mehr als im Mai 2012. Im Berichtsjahr 2012 konnte Spirit Airlines 10,422 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entsprach einem Wachstum von 22,4 Prozent.