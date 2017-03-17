Spirit Airlines meldet mehr Passagiere

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Spirit Airlines konnte im Februar 2017 insgesamt 1,723 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das waren 11,6 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 10,6 Prozent auf 1,733 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 14,9 Prozent auf 2,148 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent.