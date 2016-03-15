Spirit Airlines meldet mehr Passagiere
15.03.2016 RK
Spirit Airlines konnte im Februar 2016 1,543 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren gut siebenundzwanzig Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.
Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 27,9 Prozent auf 1,567 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 28,4 Prozent auf 1,870 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,8 Prozent.