Spirit Airlines meldet mehr Passagiere

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Spirit Airlines konnte im Februar 2015 1,210 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren gut einundzwanzig Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 21,3 Prozent auf 1,225 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 24,2 Prozent auf 1,456 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um zwei Prozentpunkte auf immer noch solide 84,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Spirit Airlines 14,294 Millionen Passagiere, das waren 15,1 Prozent mehr als im Vorjahr.