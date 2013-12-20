Spirit Airlines meldet bessere Verkehrszahlen

Im November 2013 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 24,4 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 24,4 Prozent auf 1,035 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 24,8 Prozent auf 1,237 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 83,7 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat November 1,034 Millionen Fluggäste, das waren 18,9 Prozent mehr als im November 2012. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 11,302 Millionen Passagiere, das waren 19,0 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.