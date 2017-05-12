Spirit Airlines legt kräftig zu

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im April 2017 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 12,8 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 12,8 Prozent auf 1,966 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 12,9 Prozent auf 2,352 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,6 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat April 1,978 Millionen Fluggäste, das waren 13,1 Prozent mehr als im April 2016.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Spirit Airlines 7,547 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.