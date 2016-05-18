Spirit Airlines legt kräftig zu

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im April 2016 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 21,8 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 21,8 Prozent auf 1,743 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 22,5 Prozent auf 2,082 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,7 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat April 1,749 Millionen Fluggäste, das waren 21,2 Prozent mehr als im April 2015.