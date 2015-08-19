Spirit Airlines legt kräftig zu

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im Juli 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um 32 Prozent.

Der Ultra Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 32 Prozent auf 1,682 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 35,8 Prozent auf 1,893 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ist um 2,6 Prozentpunkte auf 88,8 Prozent zurückgegangen. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 1,691 Millionen Fluggäste, das waren dreissig Prozent mehr als im Juli 2014.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 10,185 Millionen Passagiere, das waren 25,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.