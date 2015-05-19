Spirit Airlines legt kräftig zu

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Im April 2015 konnte Spirit Airlines gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um mehr als 28 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 28,3 Prozent auf 1,430 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 31 Prozent auf 1,699 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,1 Prozent. Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat April 1,442 Millionen Fluggäste, das waren 27,7 Prozent mehr als im April 2014.