Spirit Airlines kauft Air Jamaica

Low-Cost-Carrier Spirit Airlines hat nach eigenen Angaben die Fluggesellschaft Air Jamaica übernommen.

Der Kauf war scheinbar von der Regierung forciert worden, um die unrentable Airline zu privatisieren. Berichten der Zeitung Jamaica Gleaner zufolge soll der Vertrag zustande gekommen sein, nachdem ein Komitee, welches für die Privatisierung der Airline zuständig war, ihren Bericht eingereicht hatte. Die Sprecherin von Spirit Airlines verweigerte jeglichen Kommentar. Premierminister Bruce Golding hatte bekannt gegeben, dass Air Jamaica jährlich US$ 141 Millionen Verlust schreibe. Spirit Airlines wird privat geführt und bedient 36 Destinationen in den USA, Südamerika und in der Karibik.





