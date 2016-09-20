Spirit übernimmt ersten Airbus aus den USA

Spirit Airlines erster Airbus A321 aus Mobile (Foto: Airbus)

Spirit Airlines konnte laut Airbus am 19. September 2016 im Endfertigungswerk Mobile den ersten Airbus A321 aus US-amerikanischer Produktion übernehmen.

Die Erstübergabe wurde zusammen mit den 350 Airbus Mitarbeitern in den USA und 140 Angestellten von Spirit Airlines gefeiert. Airbus baut in Mobile, Alabama auf einer Produktionsstraße Airbus Flugzeuge aus der A320 Familie, die hauptsächlich an Airlines in den Vereinigten Staaten ausgeliefert werden.

Die Ultra-Low-Cost Airline aus Miramar, Florida betreibt eine reine Airbus Flotte bestehen aus 75 Jets aus der A320 Familie und hat noch mehr als 95 offene Aufträge für Schmalrumpfflugzeuge aus dieser Familie.