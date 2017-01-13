SpiceJet platziert Grossauftrag bei Boeing

SpiceJet Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Boeing kann einen weiteren Grossauftrag an Land ziehen, SpiceJet will bis zu 205 Boeing 737 MAX Single Aisle Jets kaufen.

Die indische Low Cost Airline SpiceJet hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung zur Beschaffung von weiteren 100 Boeing 737 MAX 8 Verkehrsflugzeuge unterzeichnet, in dieses Beschaffungsvorhaben wurden auch 50 Optionen eingehandelt. Dieser Auftrag wurde neben dreizehn weiteren Boeing 737 MAX 8 laut Boeing bereits Ende 2016 ins Auftragsbuch übernommen. In den 205 Maschinen sind auch 42 Boeing 737 MAX 8 enthalten, die SpiceJet bereits im März 2014 bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer finalisiert hat.

Die rasch wachsende Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Neu-Delhi ist ein treuer Boeing Kunde, bislang hat die Airline 90 Single Aisle Jets bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer in Auftrag gegeben. SpiceJet hat bei Boeing inzwischen 32 neue 737 NG Jets übernommen.