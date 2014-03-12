SpiceJet platziert Grossauftrag bei Boeing

Die indische Low Cost Airline SpiceJet hat bei Boeing 42 Boeing 737 MAX 8 Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben. Diese Bestellung wurde bei Boeing im Auftragsbuch bereits unter ungenannten Kunden geführt und nun am 12. März 2014 durch SpiceJet offiziell be

Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von 4,4 Milliarden US Dollar. Die rasch wachsende Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Neu-Delhi ist ein treuer Boeing Kunde, bislang hat die Airline 90 Single Aisle Jets bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer in Auftrag gegeben. SpiceJet hat bei Boeing bereits 31 neue 737-800 und 737-900ER Jets übernommen.