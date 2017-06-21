SpiceJet kauft weitere Q400

Bombardier Q400 NextGen (Foto: Bombardier)

Die indische Fluggesellschaft SpiceJet hat bei Bombardier einen Auftrag für 25 Q400 Turbopropeller Flugzeuge unterzeichnet.

Die Bestellung wurde durch den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier anlässlich der diesjährigen Paris Air Show bekanntgegeben. In den Auftrag wurden auch 25 Optionen eingehandelt. Die Festbestellung entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 850 Millionen US Dollar, falls die Optionen in Festaufträge gewandelt werden, wird sich das Auftragsvolumen auf 1,7 Millionen US Dollar verdoppeln.

SpiceJet hat bereits im Dezember 2010 fünfzehn Q400 direkt bei Bombardier bestellt, die ersten Maschinen konnte im August 2011 übernommen werden. Momentan betreibt die Airline zwanzig Q400 auf Nebenrouten.