Spezialpreise bei Emirates

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Traumdestinationen zu Traumpreisen: Mit Emirates können Passagiere ab der Schweiz derzeit luxuriöse Reisen in der First Class zu Sondertarifen erleben.

Die Spezialtarife können bis zum 16. Oktober 2019 für Reisen bis zum 12. Dezember 2019 (letzter Abreisetag) gebucht werden. Es gilt eine Vorausbuchungsfrist von sieben Tagen.

Abflugsort / Destination / Preise ab

Zürich / Bangkok / CHF 5‘206

Zürich / Singapur / CHF 5‘544

Zürich / Kapstadt / CHF 6‘100

Zürich / Seychellen / CHF 6‘717

Zürich / Sydney / CHF 8‘252

Genf / Bangkok / CHF 5‘935

Genf / Kapstadt / CHF 6‘092

Genf / Dubai / CHF 7‘110

Genf / Malediven / CHF 7‘120

Genf / Sydney / CHF 8‘653

Als Gäste in der First Class von Emirates können sich Reisende unter anderem darauf freuen, mit dem kostenlosen Emirates Chauffeur-Service zu Hause abgeholt und direkt zum Flughafen gebracht zu werden. First-Class-Passagiere können zudem den Fast Track zum Gate nutzen, sich vor Abflug in exklusiven Flughafen-Lounges entspannen, als erstes boarden und werden im Flugzeug mit einem Glas Champagner begrüsst. Während des Fluges können die Gäste eine preisgekrönte Auswahl an Weinen und Speisen und die exklusive Bord-Lounge im A380 - dem wohl beliebtesten Treffpunkt in 11.000 Meter Höhe - sowie das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice mit über 4.500 Kanälen, den neuesten Filmen und vielfältigen Musik- und Serienangeboten geniessen, sodass sie sich wünschen, dass die Reise sogar noch länger dauert.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Fliegen mit der exklusiven Boeing 777 Game Changer

Zwischen Genf und Dubai reisen Emirates-Passagiere mit der Boeing 777 Game Changer inklusive der einzigartigen First-Class-Suiten, die in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz entwickelt wurden. Mit vollständig abschliessbaren Bereichen, raumhohen Schiebetüren und bis zu vier Quadratmeter Fläche sind die Suiten so konzipiert, dass sie während des Fluges maximalen Komfort und Privatsphäre bieten. Die Sitze können komplett flach gestellt und als bequemes Bett sowie im "Zero Gravity"-Modus genutzt werden - inspiriert von NASA-Technologie, um das Gefühl zu vermitteln, während des Fluges schwerelos zu sein.

Alle Preise sind jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der First Class und beinhalten bereits sämtliche Steuern und Gebühren. Vereinzelte Zeiträume können von der Buchung ausgeschlossen sein. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Sie können online auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 – 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

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