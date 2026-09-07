Spezialangebot bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal bietet ab der Schweiz attraktive Flugpreise nach Portugal, Nord- und Südamerika und Afrika, die Aktion ist bis zum 17. September buchbar.

TAP Air Portugal bietet aktuell attraktive Flugtarife zu mehr als 90 Destinationen innerhalb ihres Streckennetzes nach Portugal, Nord- und Südamerika und Afrika. Die Angebote sind bis zum 17. September 2026 buchbar und gelten für Reisen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 31. Mai 2027.

Neben der Economy Class sind die Top-Tarife auch in der neuen Economy Prime auf außereuropäischen Strecken sowie in Business Class verfügbar. Die nachstehenden Preise gelten für den Hin- und Rückflug inklusive aller Steuern sowie einem Handgepäckstück:

Preise ab der Schweiz in Economy / Economy Prime / Business Class

Zürich und Genf

Portugal: ab 129 CHF / - / 499 CHF

Madeira / Azoren: ab 159 CHF / - / 599 CHF

Marokko: ab 159 CHF / - / 569 CHF

USA / Kanada: ab 479 CHF / 909 CHF / 2.679 CHF

Afrika: ab 389 CHF / 1.429 CHF (nur Angola & Mosambik) / 1.209 Euro

Brasilien: ab 829 CHF / 1.049 Euro / 2.199 CHF

Zusätzlich profitieren Reisende im Rahmen der Aktion von vergünstigten Zusatzleistungen. Auf Services wie Fast Track, Sitzplatzreservierung, den Zugang zu den TAP Lounges, zusätzliches Gepäck, Premium Boarding und verschiedene Servicepakete gewährt TAP Air Portugal bis zu 25 Prozent Rabatt. Das Angebot für Zusatzleistungen gilt bei Buchungen bis zum 17. September 2026 für Reisen vom 1. Oktober 2026 bis zum 18. März 2027. Ausgenommen ist der Zeitraum vom 11. Dezember 2026 bis zum 4. Januar 2027.

Weitere Informationen und Buchung unter www.flytap.com.