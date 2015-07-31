Spekulationen um Flug MH370 nach Wrackteilfund

Wrackteil La Reunion (Foto: Préfet de La Réunion)

Nachdem auf der französischen Insel La Réunion ein Wrackteil eines Flugzeugs entdeckt wurde, wird darüber spekuliert, ob es sich um ein Teil des Malaysia-Airline-Flugs MH370 handeln könnte.

Reinigungskräfte haben am Mittwoch 29. Juli 2015 am Strand von La Réunion ein rund zwei Meter langes Wrackteil gefunden. Das Wrackteil sei mit Muscheln bedeckt gewesen, berichtete ein Augenzeuge. Nun wird nach Serien- oder Registriernummern gesucht, die womöglich auf dem Wrackteil vorhanden seien.

Seit dem 8. März 2014 ist die Boeing 777 mit der Flugnummer MH370 spurlos verschwunden. Mit 239 Passagieren an Board war die Maschine auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking, wo sie aber nie ankam.