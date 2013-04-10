Spatenstich für erstes Airbus Werk in den USA

Mit dem offiziellen Spatenstich zum Bau der Airbus A320 Endmontagelinie in Mobile, Alabama, ist Airbus einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Fertigung in den USA vorangekommen.

Mit dem Endfertigungswerk im Brookley Aeroplex in Mobile wird Airbus einen weiteren grossen Schritt in der Internationalisierung ihrer Flugzeugproduktion vornehmen, es wird das erste Endfertigungswerk in den Vereinigten Staaten sein. In Mobile werden in naher Zukunft A319-, A320- und A321-Verkehrsflugzeuge endmontiert. Die großen Bauabschnitte werden im Sommer durchgeführt. Die Flugzeugmontage beginnt voraussichtlich in zwei Jahren und die Auslieferung der ersten in Mobile montierten Flugzeuge soll ab 2016 erfolgen. Bei voller Produktion wird das Werk mit den zugehörigen Einrichtungen bis zu vier Flugzeuge im Monat montieren und 1.000 hoch qualifizierte Arbeitskräfte direkt beschäftigen.