Spatenstich für A220 Montagelinie in Mobile

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Airbus ist am 16. Januar 2019 mit der Ausweitung der Produktion in den Vereinigten Staaten einen weiteren Schritt vorangekommen.

Mit einer feierlichen Grundsteinlegung fiel der offizielle Startschuss für den Bau des neuen A220-Werks in Mobile, Alabama. Die Montagelinie wird die starke und wachsende US-Nachfrage nach A220-Flugzeugen decken, dem jüngsten Neuzugang in der Airbus-Verkehrsflugzeugfamilie.

Tom Enders, CEO von Airbus, und Guillaume Faury, President von Airbus Commercial Aircraft, leiteten die Zeremonie und begrüßten die rund 700 Teilnehmer, darunter Airbus-Führungskräfte und hochrangige Branchenvertreter, Airbus-Fertigungsmitarbeiter, staatliche und nationale Würdenträger sowie Führungspersönlichkeiten aus der Region.

Die neue Montagelinie ist die zweite US-Produktionsstätte für Airbus-Verkehrsflugzeuge.

Sie wird auf dem Mobile Aeroplex in Brookley in direkter Nachbarschaft zur bestehenden Montagelinie der A320-Familie errichtet. Produziert werden dort A220-100- und A220-300-Flugzeuge für US-Kunden. Die Flugzeugproduktion beginnt voraussichtlich im dritten Quartal 2019, und die erste in Mobile gebaute A220 soll 2020 ausgeliefert werden. Die neuen A220-Produktionsanlagen werden bis zum nächsten Jahr fertig gestellt sein.

Airbus unterhält enge und langjährige Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Die größten US-Fluggesellschaften betreiben Airbus-Flugzeuge in ihren Flotten. Außerdem ist Airbus ein wichtiger Partner der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen und Arbeitnehmer. In den letzten drei Jahren hat Airbus in den Vereinigten Staaten 48 Milliarden US-Dollar für Beschaffungsverträge mit Hunderten von US-Zulieferern in mehr als 40 Bundesstaaten aufgewendet und damit mehr als 275.000 amerikanische Arbeitsplätze unterstützt. Zu den Airbus-Standorten in den USA gehören Entwicklungs- und Konstruktionszentren in Kansas und Alabama, ein großes Schulungszentrum in Florida und bald auch eines in Colorado, Materialunterstützung und Hauptverwaltung in Virginia, eine Endmontagelinie zur Auslieferung von Flugzeugen der A320-Familie in Alabama, eine innovative Denkfabrik (A3) in Kalifornien, ein Unternehmen zur Analyse von Drohnendaten (Airbus Aerial) in Atlanta, Georgia, Fertigungs- und Montagewerke von Hubschraubern in Texas und Mississippi sowie ein Werk zur Produktion von Satelliten (OneWeb) in Florida.

Die A220 wurde als einziges Flugzeug speziell für den Markt der 100-150-Sitzer entwickelt. Das Single-Aisle-Flugzeug verbindet überragende Treibstoffeffizienz mit echtem Widebody-Komfort. Dank modernster Aerodynamik, fortschrittlicher Materialien und Pratt & Whitney PW1500G-Getriebefan-Triebwerken der neuesten Generation bietet die A220 einen um mindestens 20 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch pro Sitz im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation. Mit einer Reichweite von maximal 3.200 nm (5.920 km) bietet die A220 die gleiche Leistung wie größere Single-Aisle-Flugzeuge.

Der Auftragsbestand beläuft sich bisher schon auf mehr als 500 Flugzeuge, und die A220 erfüllt alle Voraussetzungen, um den Löwenanteil des Markts der 100- bis 150-Sitzer für sich zu gewinnen. Der Bedarf dieses Segments wird auf mindestens 7.000 Flugzeuge in den nächsten 20 Jahren geschätzt.

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