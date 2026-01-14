Spanische Flughäfen mit Passagierrekord

Flughafen Madrid-Barajas (Foto: AENA)

Die Aena Group verzeichnete 2025 mit 384,8 Millionen Passagieren einen neuen Passagierrekord.

Die Flughäfen der Aena Group schlossen das Jahr 2025 mit einem historischen Wert von 384,8 Millionen Passagieren ab. Dies entspricht einem Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem höchsten jemals vom Betreiber verzeichneten Passagieraufkommen. Die Gruppe wickelte zudem 3,28 Millionen Flugbewegungen (+2,4 Prozent) und 1,53 Millionen Tonnen Fracht (+7,9 Prozent) ab.

Spanien treibt das Wachstum an

Die Flughäfen in Spanien verzeichneten 321,6 Millionen Passagiere, ein Plus von 3,9 Prozent, sowie 2,7 Millionen Flugbewegungen (+4,1 Prozent) und 1,37 Millionen Tonnen Fracht (+7,2 Prozent). Madrid-Barajas blieb mit 68,2 Millionen Passagieren der verkehrsreichste Flughafen, gefolgt von Barcelona-El Prat (57,5 Millionen) und Palma de Mallorca (33,8 Millionen). Insgesamt verzeichneten 23 spanische Flughäfen und der Hubschrauberlandeplatz Ceuta im Jahr 2025 neue Passagierrekorde.

Auch der Frachtverkehr erreichte Rekordwerte, allen voran Madrid-Barajas (840.331 Tonnen, +9,6 Prozent) und Barcelona-El Prat (200.741 Tonnen, +10,5 Prozent), die beide Rekordmengen meldeten.

Flughäfen in Brasilien und London Luton

Brasilien und London Luton: Die 17 brasilianischen Flughäfen von Aena zählten 45,7 Millionen Passagiere (+5,3 Prozent), während der Frachtverkehr trotz rückläufiger Flugbewegungen um 20,9 Prozent zulegte.

Am Flughafen London Luton stiegen die Passagierzahlen auf 17,6 Millionen (+4,9 Prozent), wodurch seine Rolle als wichtiges internationales Drehkreuz weiter gefestigt wurde.

Investitionen

Kapazität und Investitionsausblick: Aena bestätigte, dass die Pläne für umfangreiche Investitionen zur Erweiterung und Modernisierung der Infrastruktur in ganz Spanien finalisiert werden. Das Unternehmen betonte, dass das anhaltende Rekordwachstum im Passagierverkehr die Notwendigkeit beschleunigt, die Flughafenkapazitäten an die zukünftige Nachfrage anzupassen.