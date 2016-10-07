Spanien kann ersten H215 übernehmen

Airbus Helicopters H215 Spanien (Foto: Airbus)

In Albacete konnte die spanische Luftwaffe am 3. Oktober 2016 im Werk von Airbus Helicopters ihren ersten H215 Hubschrauber übernehmen.

Bei dem H215 handelt es sich um einen mittelschweren Mehrzweckhubschrauber aus der Super-Puma Familie. Der zweimotorige H215 hat modernste Multifunktionsanzeigen im Cockpit und ist dank des Autopiloten mit vier Achsensteuerung auch unter schwierigsten Bedingungen stabil und sicher zu fliegen. Der neue Hubschrauber wird in Spanien hauptsächlich für den Such- und Rettungsdienst (SAR) benutzt. Der H215 Helikopter kommt zur 802 Squadron/RCC Canarias, er soll noch vor Jahresende auf seiner Basis Gando auf Gran Canaria eintreffen.