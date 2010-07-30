Southwests Gewinn übersteigt Erwartungen

Der Low-Cost-Carrier Southwest Airlines hat das zweite Quartal mit einem grösseren Gewinn abgeschlossen, als zuvor erwartet worden war.

Die Airline meldete Rekordzahlen beim Verkehr und rechnet mit einem starken Wachstum bei den Einnahmen pro Einheit im dritten Quartal. Im zweiten Quartal stieg der Gewinn auf US$112 Millionen, während die Einnahmen um 21,1 Prozent auf US$3,2 Milliarden kletterten. Southwest prognostiziert für den Monat Juli Einnahmen pro Einheit im Bereich von zwanzig bis 22 Prozent. Die Kapazität soll 2010 sogar das Niveau von 2009 erreichen und 2011 leicht erhöht werden. Die Airline hat jedoch keine Pläne ihre Flotte im Jahr 2012 zu vergrössern.